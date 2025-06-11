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Сошников — о поражении «Адмирала» со счёта 4:0 в плей-офф: мёртвая была раздевалка

Сошников — о поражении «Адмирала» со счёта 4:0 в плей-офф: мёртвая была раздевалка
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Нападающий «Сибири» Никита Сошников, который ранее выступал за «Адмирал», высказался о поражении в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором». Дальневосточный клуб упустил преимущество в четыре шайбы и проиграл в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5)     0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5)     0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5)     0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5)     1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4)     2:4 Светлаков – 48:31 (5x5)     3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4)     4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5)     5:4 Дер-Аргучинцев – 61:31 (5x5)    

– Отыграв шестиматчевую серию, можете сказать, в чём особенность «Трактора»?
– По ходу серии я начал уже понимать, во что они играют. Там была видна картина, поставленная тренером: все шайбы идут вперёд, сразу начинают давить на защитников. В принципе, ничего нового. Считаю до сих пор, что мы могли их пройти, как с 0:4 отдали — до сих пор не понимаю.

– Что было в раздевалке после того матча: тишина, буйство?
– Просто тишина. Мёртвая была раздевалка.

– Это опустошение и не позволило показать прежнюю игру?
– Думаю, что да. Хотя мы не вышли пустыми, такого не было. Они забили первые и сыграли по счёту, поэтому так всё и получилось, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
Эксклюзив
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
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