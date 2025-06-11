Сошников — о поражении «Адмирала» со счёта 4:0 в плей-офф: мёртвая была раздевалка

Нападающий «Сибири» Никита Сошников, который ранее выступал за «Адмирал», высказался о поражении в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором». Дальневосточный клуб упустил преимущество в четыре шайбы и проиграл в овертайме со счётом 5:4.

– Отыграв шестиматчевую серию, можете сказать, в чём особенность «Трактора»?

– По ходу серии я начал уже понимать, во что они играют. Там была видна картина, поставленная тренером: все шайбы идут вперёд, сразу начинают давить на защитников. В принципе, ничего нового. Считаю до сих пор, что мы могли их пройти, как с 0:4 отдали — до сих пор не понимаю.

– Что было в раздевалке после того матча: тишина, буйство?

– Просто тишина. Мёртвая была раздевалка.

– Это опустошение и не позволило показать прежнюю игру?

– Думаю, что да. Хотя мы не вышли пустыми, такого не было. Они забили первые и сыграли по счёту, поэтому так всё и получилось, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.