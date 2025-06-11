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Сошников — о новом календаре в КХЛ: для Дальнего Востока — однозначный плюс

Сошников — о новом календаре в КХЛ: для Дальнего Востока — однозначный плюс
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Нападающий «Сибири» Никита Сошников оценил увеличение календаря в Континентальной хоккейной лиге на один месяц.

– Новый календарь, растянутый ещё на один месяц, помогал «Адмиралу» в плане восстановления?
– Конечно, это было очень хорошей идеей. Для Дальнего Востока – однозначный плюс. У нас было три-четыре дня пройти адаптацию, когда возвращались домой.

Мы сейчас не играем на чемпионатах мира, смысла в сжатом календаре не было. Надо продвигать свой чемпионат и становиться сильнее внутри, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Прошлый сезон Никита провёл в «Адмирале», сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате, забросил 22 шайбы и отдал 19 голевых передач. Также форвард сыграл пять матчей в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
Эксклюзив
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
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Новости. Хоккей
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