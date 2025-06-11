Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива» по собственной инициативе

Специалист Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

«Хоккейный клуб «Локомотив» сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года. Информацию о новом наставнике «Локомотива» и тренерском штабе мы сообщим дополнительно», — сказано в сообщении команды.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.