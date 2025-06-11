«Для «Локомотива» начнутся тяжёлые времена». Черкас — об уходе Никитина

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал уход главного тренера Игоря Никитина из ярославского «Локомотива».

«Конечно, когда у тебя есть действующий контракт и ты уходишь, даже если выиграл Кубок Гагарина, выиграл регулярный чемпионат, это огромное достижение, бесспорно. Но болельщикам такое не очень приятно. Их можно понять. Тем более Никитин уходит не один, а забирает с собой тренерский штаб. Для «Локомотива» начнутся тяжёлые времена. Из российских тренеров я даже не могу назвать кандидатуру, кто мог бы возглавить команду. Никитин является одним из сильнейших тренеров страны. Будет сложно найти такого же профессионала», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».