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«Для «Локомотива» начнутся тяжёлые времена». Черкас — об уходе Никитина

«Для «Локомотива» начнутся тяжёлые времена». Черкас — об уходе Никитина
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал уход главного тренера Игоря Никитина из ярославского «Локомотива».

«Конечно, когда у тебя есть действующий контракт и ты уходишь, даже если выиграл Кубок Гагарина, выиграл регулярный чемпионат, это огромное достижение, бесспорно. Но болельщикам такое не очень приятно. Их можно понять. Тем более Никитин уходит не один, а забирает с собой тренерский штаб. Для «Локомотива» начнутся тяжёлые времена. Из российских тренеров я даже не могу назвать кандидатуру, кто мог бы возглавить команду. Никитин является одним из сильнейших тренеров страны. Будет сложно найти такого же профессионала», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

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