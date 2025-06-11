Сегодня, 11 июня, стало известно, что специалист Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто должен стать новым главным тренером «Локомотива»?»

Отметим, что ярославский клуб уточнил, что 52-летний специалист покинул железнодорожников по собственной инициативе.

Напомним, Игорь Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ, набрав 102 очка после 68 сыгранных встреч, и впервые в своей истории стала обладателем главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина.