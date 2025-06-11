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Игорь Никитин в ближайшее время возглавит ЦСКА, стал известен весь его тренерский штаб

Игорь Никитин в ближайшее время возглавит ЦСКА, стал известен весь его тренерский штаб
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Как стало известно «Чемпионату», покинувший «Локомотив» Игорь Никитин в ближайшее время будет официально назначен главным тренером ЦСКА и подпишет долгосрочный контракт с армейцами. В тренерский штаб российского специалиста войдут Дмитрий Юшкевич, Александр Попов, Антон Курьянов, тренер по вратарям Рашит Давыдов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.

Отметим, что Никитин ранее уже работал с ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к Кубку Гагарина.

В прошедшем сезоне ЦСКА вылетел из Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» в первом раунде плей-офф.

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