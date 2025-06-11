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Форвард Архип Неколенко переходит в «Сибирь»

Форвард Архип Неколенко переходит в «Сибирь»
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Архип Неколенко продолжит карьеру в ХК «Сибирь». Нападающий подписал с новосибирским клубом контракт на два сезона. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, 29-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за тольяттинскую «Ладу», где провёл 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 30 очков — забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «-8».

Всего в КХЛ на счету Неколенко 377 матчей, в которых нападающий набрал 88 очков — забросил 30 шайб и отдал 58 результативных передач с показателем полезности «+10».

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