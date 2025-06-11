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Плющев — об уходе Никитина из «Локомотива»: он взрослый мальчик и сам принимает решения

Плющев — об уходе Никитина из «Локомотива»: он взрослый мальчик и сам принимает решения
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал уход специалиста Игоря Никитина из ярославского «Локомотива».

«Игорь Никитин уже взрослый мальчик и он решает все эти вещи для себя сам. Никитин уже не первый год в хоккее. Он был в ЦСКА, потом перешёл в «Локомотив». Даже если учитывать, что «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, ему предложили контракт и он принял для себя решение.

У Никитина есть свой стиль, который он проповедовал и раньше в ЦСКА. Сумеет ли он этим стилем возродить этот легендарный клуб. Но в «Локомотиве» руководство ему поверило, и он выиграл Кубок Гагарина. Посмотрим, что будет дальше. Но в таком зрелом возрасте стиль тренеров редко меняется», — цитирует Плющева «Советский спорт».

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