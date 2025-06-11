Михаил Сергачёв высказался об итогах сезона для «Юты»

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв высказался о личных и командных итогах сезона-2024/2025.

«Итоги для команды неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже. Обычный сезон, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы её не выполнили, так что о чём говорить», — цитирует Сергачёва ТАСС.

26-летний Сергачёв стал самым результативным среди российских защитников по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/2025. Россиянин набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.

«Юта» заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и не смогла пробиться в плей-офф.