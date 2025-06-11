Нападающий Егор Коршков покинул «Ак Барс»

Егор Коршков покинул «Ак Барс». Контракт с нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Благодарим Егора за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Коршкова пять матчей и одна результативная передача.

Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4.