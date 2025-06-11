Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Егор Коршков покинул «Ак Барс»

Нападающий Егор Коршков покинул «Ак Барс»
Комментарии

Егор Коршков покинул «Ак Барс». Контракт с нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Благодарим Егора за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Коршкова пять матчей и одна результативная передача.

Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4.

Материалы по теме
Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев перейдёт в «Адмирал»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android