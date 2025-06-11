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«Сергей живёт воротами, в отличие от других». Третьяк — об игре Бобровского

«Сергей живёт воротами, в отличие от других». Третьяк — об игре Бобровского
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высоко оценил игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Фактор Бобровского очень важен. Сегодня в любой команде хороший вратарь – это 70% успеха. В том году Бобровский во многом благодаря своей игре, но и благодаря своей команде, конечно, помог выиграть «Флориде». Но и сейчас он показывает очень хорошую и стабильную игру. Удачи ему! Мы все болеем за него. Он два года подряд держит марку одного из лучших вратарей НХЛ.

Сейчас в серии он отбивает броски от сильнейших нападающих. Уже два года Бобровский справляется с этим благодаря своей стабильности. Желание победы и стабильность – его главные качества. Сергей живёт воротами, в отличие от других. Живёт воротами! Он ищет шайбу, он борется до конца. Это его и отличает от других вратарей. Он живёт в воротах. Это даёт возможность выигрывать его команде и вести сейчас в серии», — цитирует Третьяка «Советский спорт».

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