На обложке учебников по истории для 11-х классов будут фото матча сборных СССР и Канады

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что на обновлённой обложке учебников по истории для 11-х классов будут фото матча сборных СССР и Канады.

«Работа над учебниками не останавливается, например, вы видите учебник 11 класса сейчас, там на обложке по традиции фреска со здания ООН. Но новый учебник, который будет готовиться осенью этого года, мы решили поменять обложку. Это учебник истории второй половины XX века, мы хотим показать наш подход, образец к сотрудничеству разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами. Как должна строиться конкуренция и сотрудничество», — цитирует Мединского ТАСС.

Так, в качестве образца сотрудничества на обложке будут использованы кадры знаменитой стыковки космических кораблей СССР и США, а в качестве образца соперничества — хоккейный матч сборной СССР и сборной Канады.