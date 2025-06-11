23-летний нападающий обменян из «Рязани» в «Салават Юлаев»

Нападающий «Рязани» Максим Кузнецов обменян в «Салават Юлаев», рязанская команда получит денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Прошедший сезон Кузнецов провёл в «Тамбове» и стал лучшим снайпером команды, забросив 26 шайб. Всего Кузнецов набрал 39 (26+13) очков в 51 матче. За свою карьеру нападающий выступал за ХК «Стальные Лисы» (2019-2023), «Металлург» (2022/2023), «Южный Урал» (2022-2024), «Тамбов» (2024/2025).

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где в пяти матчах (1-4) проиграл будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву» (3:1, 1:2, 2:4, 0:3, 2:4).