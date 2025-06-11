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Егор Коршков продолжит карьеру в «Тракторе»

Егор Коршков продолжит карьеру в «Тракторе»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Егор Коршков продолжит карьеру в «Тракторе». Напомним, сегодня, 11 июня, 28-летний форвард покинул «Ак Барс», катаракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне нападающий провёл 60 матчей в регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 15 результативных передач с показателем полезности «+6». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Коршкова пять матчей и одна результативная передача.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

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