Александр Шарыченков: Бобровский — это вообще другая вратарская галактика

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», «Ак Барса» и ЦСКА вратарь Александр Шарыченков высказался о совместной работе с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

— В вашей карьере был и этап, связанный с национальной командой.

— Незабываемые воспоминания! Трижды готовился в сборной России к чемпионатам мира – и трижды в последний момент отсеивался.

Это неудивительно, ведь из НХЛ часто приезжали наши лучшие заокеанские голкиперы. Хорошо запомнил Сергея Бобровского. Это вообще другая вратарская галактика – подготовка, отношение к профессии, пахота на тренировках. Надеюсь, Бобровский в ближайшие дни завоюет очередной Кубок Стэнли. В своё время поработав рядом с ним, ничуть не удивлюсь этой возможной серии, — приводит слова Шарыченкова Russia-Hockey.