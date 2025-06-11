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Борис Михайлов: мы все будем очень рады возвращению Никитина в ЦСКА

Борис Михайлов: мы все будем очень рады возвращению Никитина в ЦСКА
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал вероятное назначение специалиста Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

«К этой новости и возможному назначению в ЦСКА отношусь положительно. Почему он решил уйти из «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина? Вопрос очень интересный, но задавать его нужно Никитину. Мы все лишь очень рады, если он вернётся в клуб», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.

Отметим, что Никитин ранее уже работал с ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к Кубку Гагарина.

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