Максим Сушинский оценил вероятность прихода Романа Ротенберга в «Локомотив»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера «Локомотива» и оценил вероятность прихода Романа Ротенберга в ярославский клуб.

— Большая ли это потеря для «Локомотива»?

— Очень большая потеря, конечно.

— «Локомотив» не поблагодарил Никитина за работу в официальном заявлении. Можно ли понять клуб в этой ситуации?

— Тут надо знать всю подоплёку, чтобы как-то комментировать. Думаю, что болельщики «Локомотива» благодарны ему за проведённое время в Ярославле.

— Как считаете, может ли Роман Ротенберг возглавить «Локомотив» вместо Никитина?

— Думаю, вряд ли, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».