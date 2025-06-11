Максим Сушинский оценил вероятность прихода Романа Ротенберга в «Локомотив»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера «Локомотива» и оценил вероятность прихода Романа Ротенберга в ярославский клуб.
— Большая ли это потеря для «Локомотива»?
— Очень большая потеря, конечно.
— «Локомотив» не поблагодарил Никитина за работу в официальном заявлении. Можно ли понять клуб в этой ситуации?
— Тут надо знать всю подоплёку, чтобы как-то комментировать. Думаю, что болельщики «Локомотива» благодарны ему за проведённое время в Ярославле.
— Как считаете, может ли Роман Ротенберг возглавить «Локомотив» вместо Никитина?
— Думаю, вряд ли, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».