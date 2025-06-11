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Максим Сушинский оценил вероятность прихода Романа Ротенберга в «Локомотив»

Максим Сушинский оценил вероятность прихода Романа Ротенберга в «Локомотив»
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера «Локомотива» и оценил вероятность прихода Романа Ротенберга в ярославский клуб.

— Большая ли это потеря для «Локомотива»?
— Очень большая потеря, конечно.

— «Локомотив» не поблагодарил Никитина за работу в официальном заявлении. Можно ли понять клуб в этой ситуации?
— Тут надо знать всю подоплёку, чтобы как-то комментировать. Думаю, что болельщики «Локомотива» благодарны ему за проведённое время в Ярославле.

— Как считаете, может ли Роман Ротенберг возглавить «Локомотив» вместо Никитина?
— Думаю, вряд ли, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

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