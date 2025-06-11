«Наверное, сейчас очень обидно болельщикам «Локомотива». Фетисов — об уходе Никитина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера «Локомотива».

«Наверное, сейчас очень обидно болельщикам «Локомотива», что так всё произошло. Игорь был на моей (телевизионной) программе («Фетисов»), и мы говорили на одном языке. Это очень симпатичный мне человек, профессионал своего дела и сейчас один из лучших тренеров в России. У него есть своя философия, и он понимает, что делает на тренерском посту. Мне очень понравился и сам Игорь, и то, что мы обсуждали, и то, что он делает. Я хочу пожелать ему удачи в любом клубе, где бы он ни работал. Потому что это очень целостный и целеустремлённый парень», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».