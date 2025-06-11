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Бывший капитан «Трактора» Ткачёв рассказал о самом памятном моменте в работе с Бенуа Гру

Бывший капитан «Трактора» Ткачёв рассказал о самом памятном моменте в работе с Бенуа Гру
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Бывший капитан «Трактора», а ныне нападающий «Сибири» Владимир Ткачёв рассказал о самом памятном моменте в работе с главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру.

«Мне запомнилось, как Бенуа Гру ещё во время предсезонки показал нам гол с участием английского нападающего Уэйна Руни. Помните, как он, играя за «Ди-Си Юнайтед» против «Орландо», в компенсированное время отобрал мяч у нападающего соперника, в одиночку протащил его и подал точно на голову игроку своей команды. «Ди-Си Юнайтед» тогда вырвал победу со счётом 3:2. Гру нам после этого сказал фразу на английском: «Play it out». В переводе означает – «играй до конца». Философия, что мы должны играть на пределе своих возможностей, закладывалась у нас в головах с начала сезона. Бенуа Гру было важно, чтобы мы имели ментальность победителей», — приводит слова Ткачёва «ТИ-Спорт».

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