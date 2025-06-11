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«Автомобилист» произвёл обмен хоккеистами с ХК АКМ из ВХЛ

«Автомобилист» произвёл обмен хоккеистами с ХК АКМ из ВХЛ
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«Автомобилист» произвёл обмен хоккеистами с ХК АКМ из ВХЛ, сообщает пресс-служба уральского клуба.

В тульский клуб переходят защитники Даниил Зайцев и Юрий Каратай, а игроками системы «Автомобилиста» становятся 22-летний центральный нападающий Иван Гуськов и 21-летний защитник Даниил Молодцов. С хоккеистами заключены односторонние контракты ВХЛ на один сезон.

Напомним, «Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах. В регулярке уральский клуб занял четвёртое место на Востоке.

Ранее стало известно, что «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Артёмом Каштановым на один сезон.

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