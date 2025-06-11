«Металлург» подписал контракт с форвардом Дереком Бараком

Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с Дереком Бараком. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один год – до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Отметим, что ранее об этом сообщал «Чемпионат».

С 2023 по 2025 год нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь». В общей сложности в КХЛ у форварда 136 встреч и 78 (31+47) очков.

«Комплектование команды продолжаем подписанием Дерека Барака – сильного центрального нападающего, за которым мы давно и пристально следили. Дерек – не новичок для КХЛ, он отлично знает нашу лигу, а мы в курсе его игры и сильных качеств.

В «Витязе» он всегда был на ведущих ролях, недаром по итогам прошлого сезона стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды. Его нацеленность на ворота и голевое чутьё говорят о желании побеждать в каждом матче, а значит, помогут команде. К тому же он играет на позиции центра, а ни для кого не секрет, насколько это дефицитная позиция в современном хоккее. Мы рассчитываем на Дерека как на игрока, способного добавить креатива при игре «5 на 5» и в большинстве, а также как на сильного центрального нападающего, умеющего выигрывать важные единоборства. Что насчёт адаптации в команде, то не думаю, что с этим возникнут проблемы. В «Металлурге» играет соотечественник Дерека Люк Джонсон, а наш штаб всегда готов помочь с любыми вопросами», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.