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Оши: благодарен за то, что дала мне игра в хоккей, и с нетерпением жду следующей главы

Оши: благодарен за то, что дала мне игра в хоккей, и с нетерпением жду следующей главы
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38-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши в соцсети выложил фотографию, где он шнурует свои коньки, и поблагодарил всех партнёров по команде, друзей и семью за поддержку. Хоккеист объявил о завершении игровой карьеры.

«Это мой последний раз, когда я шнурую коньки. Это было удивительное путешествие. Спасибо моей семье, друзьям, «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», болельщикам и всем, кто помогал мне на этом пути. Я очень благодарен за то, что дала мне игра в хоккей, и с нетерпением жду следующей главы», — написал Оши в соцсети.

Фото: Личный архив Оши

Ти Джей Оши пропустил минувший сезон из-за травмы спины. Форвард выступал за «Вашингтон» с 2015 года. До перехода в стан столичной команды американец играл за «Сент-Луис Блюз». Всего в регулярках НХЛ Оши набрал 695 (302+393) очков в 1010 матчах. В Кубке Стэнли у Ти Джея 69 (34+35) очков в 106 матчах.

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