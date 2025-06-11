Директор ДЮСШ «Сочи»: Sirius Sochi Cup — один из лучших детских турниров в России

Директор ДЮСШ «Сочи», заслуженный тренер России Вячеслав Угрюмов рассказал о проведении традиционного детского турнира Sirius Sochi Cup.

— Какие проблемы есть у ДЮСШ «Сочи»? В распоряжении школы олимпийские объекты, но что вас беспокоит?

— Льда хватает, но любой руководитель спортивной школы вам скажет, что хотелось бы больше. Хочется, чтобы при подготовке к каким-то важным соревнованиям у тренера была возможность варьировать количество льда, чтобы он мог он провести техническую тренировку, тактику отточить либо дополнительно поработать над катанием. Тот объём льда, что у нас есть, стараемся по полной программе использовать. Нам грех жаловаться, мы искренне благодарны руководству Краснодарского края, «Сириуса» и дворца спорта «Большой» за возможность использовать самую современную инфраструктуру олимпийского парка.

Кроме этого, уже в пятый раз совместно с федеральной территорией мы провели в этом году прекрасный турнир Sirius Sochi Cup. Я в своей жизни видел много детских турниров и могу без ложной скромности сказать: это один из лучших с точки зрения организации турниров в стране. Высочайший уровень. И мы видим, что происходит, когда власти и клуб объединяют свои усилия. Получается замечательный турнир, куда в этом году приехали команды 2017 года рождения со всей России и из столицы Турции. Совместными усилиями мы сделали большой праздник для юных хоккеистов, который они надолго запомнят, — сказал Угрюмов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Торишному.