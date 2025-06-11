Директор ДЮСШ «Сочи»: нам есть чем гордиться. Наши команды уже обыгрывают топовые школы

Директор ДЮСШ «Сочи», заслуженный тренер России Вячеслав Угрюмов рассказал о прогрессе сочинской школы хоккея.

— Что надо сделать, чтобы всё-таки подтянуться к ведущим хоккейным школам? Чтобы не было таких результатов с двузначным счётом?

— Если коротко: ещё активнее, ещё усерднее тренироваться. Мы обязательно сделаем выводы. Каждое поражение чему-то учит, поэтому никто руки опускать не собирается. Откорректируем программу учебно-тренировочного процесса, над психологией детей поработаем. Будем добиваться, чтобы они из себя вот эту спортивную злость вытаскивали на играх. Я думаю, что не будет больше таких чувствительных поражений. Для меня важно, что мы играем со своими детьми, то есть большая часть ребят родились в Сочи. И на наших, сочинских, ребят мы делаем ставку. Условия для тренировок есть, лёд есть, тренеры прекрасные, опытные, со стажем работы, поэтому сделаем правильные выводы, и, я думаю, на следующий год результаты ещё лучше будут.

Но для меня как руководителя школы, помимо чисто спортивных результатов, ещё важно, чтобы грамотно был выстроен учебно-тренировочный процесс, чтобы дети получали правильную нагрузку, чтобы шло воспитание больших спортсменов. И я — представитель того поколения тренеров, для которых важно, чтобы хоккей был комбинационный, остро атакующий и в то же время по-настоящему злой, по-настоящему мужской. Нам уже есть чем гордиться. В этом сезоне наши команды на различных турнирах обыгрывали топовые школы: и челябинский «Трактор» обошли, и «Металлург» магнитогорский, и «Авангард» омский, и московский «Спартак», — сказал Угрюмов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Торишному.