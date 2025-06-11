Трое российских голкиперов попали в 10 лучших на предстоящем драфте НХЛ

Трое российских голкиперов попали в 10 лучших на предстоящем драфте по версии Центрального скаутского агентства НХЛ.

Третье место в списке лучших вратарей, доступных для драфта — 2025, занял российский вратарь «Красной Армии» Пётр Андреянов.

«Он очень атлетичен и быстр на любом уровне. В этом сезоне у него была потрясающая статистика, а процент побед был очень высок. Он взрывной, и все его действия указывают, что это будет звёздный вратарь. Мне кажется, что, несмотря на его невысокий рост, у него есть все способности, чтобы стать хорошим вратарём НХЛ», — сказал директор европейского скаутинга Юкка-Пекка Вуоринен.

Пятое место в рейтинге занял вратарь МХК «Спартак» Семён Фролов.

«Семён — высокий, сильный, атлетичный вратарь с взрывными движениями и надёжной позиционной игрой. Он хорошо отслеживает шайбу и упорно борется за каждый сейв, демонстрируя конкурентное преимущество в воротах. Его боковые движения плавные, и он эффективно закрывает ворота, используя отличную глубину и углы. Его игра за воротами сильна, а гибкость позволяет ему совершать акробатические сейвы, когда это необходимо», — сказал директор европейского скаутинга Юкка-Пекка Вуоринен.

Восьмое место занял вратарь «Лондон Найтс» (OHL) Алексей Медведев.

«Мне очень нравится его потенциал. Неважно, играл он в хорошей команде или нет, он всё равно должен был останавливать шайбу, всё равно должен быть в хорошей позиции. У него есть такой стиль, чтобы играть в хорошей команде, поскольку он терпелив. Он не бросается в глаза, но его позиционная игра превосходна», — сказал один из скаутов НХЛ.

Лучшим вратарём, доступным для предстоящего драфта, был назван Джошуа Равенсберген из «Принс-Джордж Кугарз» (WHL).

Напомним, драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня. Это будет 63-й драфт. Он состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния). Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.