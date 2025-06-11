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«Витязь» обменяет нападающего Дмитрия Бучельникова в ЦСКА

«Витязь» обменяет нападающего Дмитрия Бучельникова в ЦСКА
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Как стало известно «Чемпионату», «Витязь» обменяет нападающего Дмитрия Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию.

21-летний Бучельников с начала октября 2023 года выступал на правах аренды за «Адмирал» и набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Дебютировал нападающий в КХЛ за СКА сезоном ранее и набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярки. В межсезонье 2024 года форвард был обменян в «Витязь».

В прошлом сезоне Бучельников провёл за «Витязь» 65 матчей и установил личный рекорд результативности, набрав 54 (15+39) очка. Всего в КХЛ на счету нападающего 85 (29+56) очков в 130 матчах.

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