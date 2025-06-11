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«Авангард» заключил контракт с нападающим Василием Пономарёвым

«Авангард» заключил контракт с нападающим Василием Пономарёвым
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Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на три года с нападающим Василием Пономарёвым, пополнившим состав омской команды в результате обмена со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В сезоне-2024/2025 Василий Пономарёв провёл 57 матчей и набрал 41 (15+26) очко в АХЛ за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», а также сыграл семь матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз».

Ранее «омский Авангард» обменял нападающих Никиту Холодилина, Данилу Сысоева, Данила Васильева, а также спортивные права на форварда Никиту Прищепова в «Спартак» на нападающего Василия Пономарёва и защитника Алексея Егорова.

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