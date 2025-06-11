В «Авангарде» оценили подписание контракта с нападающим Василием Пономарёвым

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание двухлетнего контракта с нападающим Василием Пономарёвым. В «Авангарде» Пономарёв будет играть под номером 92.

«Василий — молодой, прогрессирующий форвард, способный играть как центральный, так и крайний, хороший двусторонний нападающий, одинаково полезный в атаке и в защите, в большинстве и в меньшинстве. Конечно, ему ещё многое нужно доказать в России, в КХЛ, в «Авангарде». Он должен стать лидером и доказать свою состоятельность в нашей лиге. Рады приветствовать, желаем удачи и всего наилучшего. Добро пожаловать в Омск!» — цитирует Сопина пресс-служба клуба.