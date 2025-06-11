Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Авангарде» оценили подписание контракта с нападающим Василием Пономарёвым

В «Авангарде» оценили подписание контракта с нападающим Василием Пономарёвым
Комментарии

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание двухлетнего контракта с нападающим Василием Пономарёвым. В «Авангарде» Пономарёв будет играть под номером 92.

«Василий — молодой, прогрессирующий форвард, способный играть как центральный, так и крайний, хороший двусторонний нападающий, одинаково полезный в атаке и в защите, в большинстве и в меньшинстве. Конечно, ему ещё многое нужно доказать в России, в КХЛ, в «Авангарде». Он должен стать лидером и доказать свою состоятельность в нашей лиге. Рады приветствовать, желаем удачи и всего наилучшего. Добро пожаловать в Омск!» — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Официально
«Авангард» заключил контракт с нападающим Василием Пономарёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android