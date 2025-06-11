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Кейл Макар стал обладателем награды лучшему защитнику сезона-2024/2025 в НХЛ

Кейл Макар стал обладателем награды лучшему защитнику сезона-2024/2025 в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила обладателя награды «Норрис Трофи». Лучшим защитником сезона-2024/2025 был признан игрок обороны «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. По итогам голосования канадский защитник набрал 1861 балл.

Для Макара это вторая подобная награда в карьере, он также становился её лауреатом в 2022 году. В 80 матчах регулярного чемпионата Макар набрал 92 (30+62) очка.

Второе место в голосовании занял защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски, набравший 1266 баллов. Тройку замкнул защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз с 918 баллами.

Фото: НХЛ

Напомним, «Колорадо» завершил сезон поражением в первом раунде от «Даллас Старз» в семи матчах.

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