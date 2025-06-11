Воспитанник «Волги НН» Петров: Нижний Новгород сейчас — хоккейный город

Воспитанник «Краснодара» и «Волги» Илья Петров сравнил популярность футбола и хоккея в Нижнем Новгороде.

«С таким городом и стадионом «Пари НН» должен быть в Премьер-Лиге. Но я думаю так, как большинство говорит, что Нижний Новгород сейчас — это хоккейный город. Практически все поддерживают «Торпедо», а футболу уделяют меньше внимания. У «Пари НН» сейчас есть все потрясающие условия: база, стадион. Остаётся играть только в футбол», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам минувшего сезона «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 30 турах. В переходных матчах в формате двух встреч нижегородцы уступили «Сочи» (2:1, 1:3).