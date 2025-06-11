Член Зала славы Луонго назвал причины прогресса в игре Сергея Бобровского за «Флориду»

Член Зала славы и советник генерального менеджера «Флориды Пантерз» Роберто Луонго высказался о прогрессе в игре вратаря Сергея Бобровского.

«Я думаю, что его прогресс связан с несколькими вещами. Во-первых, когда в клуб пришёл главный тренер Пол Морис и мы изменили нашу систему, она стала лучше защищать вратарей. Первые несколько лет в клубе Боб часто оставался один, словно на острове. И иногда, когда вратарь знает, что каждый вечер на него будет сыпаться много опасных бросков и моментов, это немного меняет его манеру игры. Он стал действовать менее агрессивно. Как только мы стабилизировали ситуацию, это придало ему больше уверенности. И теперь, когда происходят такие вещи, а они происходят, у него больше уверенности в том, что он может сделать эти сэйвы.

Я также думаю, что со временем он стал лучше чувствовать себя психологически, поскольку ему просто стало комфортнее во «Флориде». Теперь у него есть хорошие отношения с нашим тренером вратарей после нескольких лет работы, доверие, которое они построили. Так что всё сложилось в нужное время», — цитирует Луонго The Athletic.