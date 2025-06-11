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Журналист НХЛ: на месте Капризова я бы принял предложение «Миннесоты»

Журналист НХЛ: на месте Капризова я бы принял предложение «Миннесоты»
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Журналист Майкл Руссо считает, что нападающий Кирилл Капризов подпишет с «Миннесотой Уайлд» новый восьмилетний контракт на $ 120 млн.

«Это заставило бы меня немного понервничать, но я также понимаю, что такова цена бизнеса. В клубе собираются сделать Капризова самым высокооплачиваемым игроком в лиге. У этой организации никогда не было суперзвезды, и, чтобы удержать её, нужно платить ей. Потому что есть много команд, у которых есть много свободного места под потолком зарплат, и которые могут подписать его через год.

На месте Капризова я бы принял это предложение. Когда ты пропустил половину сезона из-за травмы и получаешь предложение на $ 120 млн, я думаю, ты должен принять его и подписать этот контракт», — цитирует Руссо 92Noon.

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