Журналист НХЛ: на месте Капризова я бы принял предложение «Миннесоты»

Журналист Майкл Руссо считает, что нападающий Кирилл Капризов подпишет с «Миннесотой Уайлд» новый восьмилетний контракт на $ 120 млн.

«Это заставило бы меня немного понервничать, но я также понимаю, что такова цена бизнеса. В клубе собираются сделать Капризова самым высокооплачиваемым игроком в лиге. У этой организации никогда не было суперзвезды, и, чтобы удержать её, нужно платить ей. Потому что есть много команд, у которых есть много свободного места под потолком зарплат, и которые могут подписать его через год.

На месте Капризова я бы принял это предложение. Когда ты пропустил половину сезона из-за травмы и получаешь предложение на $ 120 млн, я думаю, ты должен принять его и подписать этот контракт», — цитирует Руссо 92Noon.