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Нападающий Александр Волков объявил, что покидает минское «Динамо»

Нападающий Александр Волков объявил, что покидает минское «Динамо»
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Нападающий Александр Волков объявил, что покидает минское «Динамо» и попрощался с партнёрами по команде и болельщиками клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард подпишет контракт с омским «Авангардом».

«Два года как один миг. Для меня было большой честью и огромным удовольствием играть за таких болельщиков как вы. Отдельную благодарность хочу выразить своим партнёрам партнёрам по команде, тренерскому штабу и персоналу. Большое спасибо всем, кто был рядом, верил и поддерживал команду. Вы показали, как можно и нужно болеть! Вы — одна большая семья. Каждый из вас навсегда останется в наших сердцах! Увидимся на льду, Минск», — написал Волков в соцсети.

В минувшем сезоне Волков выступал за минское «Динамо». В регулярном чемпионате 27-летний форвард принял участие в 67 матчах и набрал 48 (18+30) очков, его показатель полезности составил «+18». В плей-офф он заработал 5 (3+2) очков в 7 играх, а его полезность составила «+6».

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