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НХЛ следит за ходом протестов на улицах Лос-Анджелеса, где должен пройти драфт НХЛ

НХЛ следит за ходом протестов на улицах Лос-Анджелеса, где должен пройти драфт НХЛ
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил, что НХЛ обеспокоена продолжающимися беспорядками на улицах Лос-Анджелеса, где через две недели должна пройти процедура драфта. 6 июня 2025 года в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США, начались протесты против иммиграционных рейдов.

НХЛ внимательно следит за продолжающимися гражданскими беспорядками и протестами в Лос-Анджелесе, где всего через 16 дней пройдёт драфт НХЛ. Peacock Theater и LA Live находятся в пределах установленного комендантского часа, который ограничивает активность и передвижение с 8 вечера до 6 утра", — написал Серавалли в соцсети.

Напомним, драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня. Это будет 63-й драфт. Он состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния). Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.

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