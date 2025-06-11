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«Ничего не говорите. Так было надо». «Витязь» — об обмене лучшего бомбардира в ЦСКА

«Ничего не говорите. Так было надо». «Витязь» — об обмене лучшего бомбардира в ЦСКА
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Пресс-служба «Витязя» отреагировала на обмен нападающего Дмитрия Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию.

«Ничего не говорите. Так было надо. Мы от всего сердца благодарим Дмитрия Бучельникова за игру и желаем только успеха в дальнейшем!» — говорится в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.

21-летний Бучельников с начала октября 2023 года выступал на правах аренды за «Адмирал» и набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Дебютировал нападающий в КХЛ за СКА сезоном ранее и набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярки. В межсезонье 2024 года форвард был обменян в «Витязь».

В прошлом сезоне Бучельников провёл за «Витязь» 65 матчей и установил личный рекорд результативности, набрав 54 (15+39) очка. Форвард стал лучшим бомбардиром «Витязя» в прошедшем сезоне. Всего в КХЛ на счету нападающего 85 (29+56) очков в 130 матчах.

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