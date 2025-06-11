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Терещенко: Ротенберг выстроил шикарную инфраструктуру в сборной и СКА

Терещенко: Ротенберг выстроил шикарную инфраструктуру в сборной и СКА
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко положительно оценил работу Романа Ротенберга в СКА и российской сборной.

«Как управленец Роман Ротенберг – молодец, снимаю шляпу. Я видел, в каких крутых условиях ребята в СКА проводят сборы. Понятно, что «Газпром» выделяет большие деньги, но ими ещё нужно уметь распоряжаться. Ротенберг выстроил шикарную инфраструктуру в сборной и СКА, за это его стоит похвалить. Хоккеисты ни в чём не нуждаются, у них есть всё для хорошего развития. В качестве менеджера он сделал большой вклад», – сказал Терещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советский спорт».

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

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