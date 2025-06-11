Серавалли объяснил, почему Пикар должен быть стартовым вратарём «Эдмонтона» на 4-й матч

Журналист Dailyfaceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что вратарь Кэлвин Пикар «Эдмонтон Ойлерз» должен начать четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли в стартовом составе. В третьем матче серии «Флорида Пантерз» разгромила канадский клуб (6:1), а стартовый вратарь Стюарт Скиннер был заменён после пяти пропущенных шайб. Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Флориды».

«Я думаю, это единственная возможность что-то изменить, если они этого хотят. Если вы проиграете четвёртую игру и вернётесь в Эдмонтон при счёте 1-3 в серии, вы же не поставите Пикара на игру на выбывание, в которой у «Флориды» будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Думаю, мы уже не раз убеждались, что Стюарт Скиннер находит возможность для перезагрузки. Мне показалось, что в третьей игре с «Флоридой» он был слишком нагружен и напряжён, чувствовал себя не в своей тарелке. Наглядно видно, насколько спокойнее Пикар, а также насколько спокойнее «Ойлерз» играют при нём.

Это не будет паническим шагом. Просто я думаю, что это изменение позволит «Эдмонтон Ойлерз» добиться успеха в четвёртой игре и вернуться на прежний уровень. А затем, если захотите, в зависимости от того, как пойдёт игра, вернитесь к Скиннеру в пятом матче серии», — цитирует Серавалли Dailyfaceoff.

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.