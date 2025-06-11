Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: «Локомотив» имеет опыт работы с зарубежными тренерами, но они ничего не выигрывали

Плющев: «Локомотив» имеет опыт работы с зарубежными тренерами, но они ничего не выигрывали
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал уход специалиста Игоря Никитина из ярославского «Локомотива». Клуб на данный момент находится в поисках главного тренера.

«Локомотив» теряет игроков, причём важных. Сложно обсуждать, удастся ли команде защитить титул, когда неизвестно, кто будет тренером. Идут разговоры об иностранных специалистах. У «Локомотива» есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое. В любом случае пока нет никакой конкретики, говорить что-то определённое нельзя», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в прошедшем сезоне Никитин с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. Специалист в следующем сезоне возглавит ЦСКА.

Материалы по теме
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»
Предатель или герой-чемпион? Кем Никитин останется в истории «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android