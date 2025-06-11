Плющев: «Локомотив» имеет опыт работы с зарубежными тренерами, но они ничего не выигрывали

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал уход специалиста Игоря Никитина из ярославского «Локомотива». Клуб на данный момент находится в поисках главного тренера.

«Локомотив» теряет игроков, причём важных. Сложно обсуждать, удастся ли команде защитить титул, когда неизвестно, кто будет тренером. Идут разговоры об иностранных специалистах. У «Локомотива» есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое. В любом случае пока нет никакой конкретики, говорить что-то определённое нельзя», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в прошедшем сезоне Никитин с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. Специалист в следующем сезоне возглавит ЦСКА.