«Будущий член Зала славы». Босс НХЛ высказался о Сергее Бобровском

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о карьере вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского и заявил, что россиянин должен войти в Зал славы хоккея.

— Что вы думаете об игре Бобровского? Это его третий финал подряд.

— Боб — будущий член Зала славы. Потрясающая карьера, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Бобровский — обладатель Кубка Стэнли — 2024, двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России.