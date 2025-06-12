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«Будущий член Зала славы». Босс НХЛ высказался о Сергее Бобровском

«Будущий член Зала славы». Босс НХЛ высказался о Сергее Бобровском
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о карьере вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского и заявил, что россиянин должен войти в Зал славы хоккея.

— Что вы думаете об игре Бобровского? Это его третий финал подряд.
— Боб — будущий член Зала славы. Потрясающая карьера, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Бобровский — обладатель Кубка Стэнли — 2024, двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
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