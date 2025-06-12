Билл Дэйли рассказал, как в НХЛ относятся к повторению прошлогоднего финала Кубка Стэнли

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, как в лиге относятся к повторению прошлогоднего финала Кубка Стэнли. Второй сезон подряд в финальной серии плей-офф НХЛ встречаются «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

— На ваш взгляд, хорошо ли для НХЛ, что второй раз подряд в финале играют одни и те же команды — «Флорида» и «Эдмонтон»?

— Это две великолепные команды. Нас устраивает «реванш», — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, в прошлом сезоне «Пантерз» обыграли «Ойлерз» в семи матчах. На данный момент текущий счёт финальной серии 2-1 в пользу «Флориды».