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Билл Дэйли рассказал, как в НХЛ относятся к повторению прошлогоднего финала Кубка Стэнли

Билл Дэйли рассказал, как в НХЛ относятся к повторению прошлогоднего финала Кубка Стэнли
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, как в лиге относятся к повторению прошлогоднего финала Кубка Стэнли. Второй сезон подряд в финальной серии плей-офф НХЛ встречаются «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

— На ваш взгляд, хорошо ли для НХЛ, что второй раз подряд в финале играют одни и те же команды — «Флорида» и «Эдмонтон»?
— Это две великолепные команды. Нас устраивает «реванш», — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, в прошлом сезоне «Пантерз» обыграли «Ойлерз» в семи матчах. На данный момент текущий счёт финальной серии 2-1 в пользу «Флориды».

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
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