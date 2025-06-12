Вице-комиссионер НХЛ ответил на вопрос, разрешит ли лига привезти Кубок Стэнли в Россию

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, разрешит ли лига привезти Кубок Стэнли в Россию.

— Есть ли шансы, что россиянам разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию?

— Никаких изменений в протоколе Кубка Стэнли в этом году не было, а это значит, что Кубок не привезут в Россию, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, НХЛ не разрешила привозить Кубок Стэнли в Россию в связи с политической обстановкой в мире. В последний раз главный трофей НХЛ побывал в России в 2021 году, когда на свою родину его привезли российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг».