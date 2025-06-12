Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вице-комиссионер НХЛ ответил на вопрос, разрешит ли лига привезти Кубок Стэнли в Россию

Вице-комиссионер НХЛ ответил на вопрос, разрешит ли лига привезти Кубок Стэнли в Россию
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, разрешит ли лига привезти Кубок Стэнли в Россию.

— Есть ли шансы, что россиянам разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию?
— Никаких изменений в протоколе Кубка Стэнли в этом году не было, а это значит, что Кубок не привезут в Россию, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, НХЛ не разрешила привозить Кубок Стэнли в Россию в связи с политической обстановкой в мире. В последний раз главный трофей НХЛ побывал в России в 2021 году, когда на свою родину его привезли российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android