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В НХЛ отреагировали на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 в Милане

В НХЛ отреагировали на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 в Милане
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 в Милане.

— Как вы знаете, сборная России по хоккею не будет допущена к участию в Олимпиаде-2026. По вашему мнению, плохо ли для хоккея, что Ови, Куч и другие не сыграют на турнире?
— Прискорбно, что нашим российским игрокам не представится возможность принять участие в Олимпиаде, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ
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Новости. Хоккей
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