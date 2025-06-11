Нападающий Владимир Тарасенко может быть обменян из «Детройта»

Нападающий Владимир Тарасенко может быть обменян из «Детройт Рэд Уингз», сообщает журналист Дэвид Паньотта в соцсети. Контракт российского форварда с «Детройтом» рассчитан до конца следующего сезона. Зарплата россиянина – $ 4,75 млн за сезон.

«Ещё одно имя, за которым стоит внимательно следить в этом месяце, – Владимир Тарасенко. Нападающий вступает в последний год своего контракта, и его фамилия вновь на слуху. «Детройт» активно изучает рынок», – написал Паньотта в соцсети.

В прошедшем сезоне Тарасенко набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.