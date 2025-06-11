Минское «Динамо» поблагодарило Александра Волкова за игру

Пресс-служба минского «Динамо» поблагодарила нападающего Александра Волкова за игру. Форвард покинул белорусский клуб и по информации «Чемпионата» перейдёт в омский «Авангард».

«Cпасибо за работу, Александр Волков! Это были замечательные два года в Минске, за которые нападающий стал одним из лидеров нашей команды! Спасибо за два невероятных сезона, Саша!» — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне Волков выступал за минское «Динамо». В регулярном чемпионате 27-летний форвард принял участие в 67 матчах и набрал 48 (18+30) очков, его показатель полезности составил «+18». В плей-офф он заработал 5 (3+2) очков в семи играх, а его полезность составила «+6».