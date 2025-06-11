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Марио Лемье хочет выкупить акции «Питтсбурга» у компании, которой он продал их в 2021 году

Марио Лемье хочет выкупить акции «Питтсбурга» у компании, которой он продал их в 2021 году
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что двукратный обладатель Кубка Стэнли Марио Лемье хочет выкупить акции «Питтсбург Пингвинз», ранее проданные им компании Fenway Sports Group. Лемье вместе с Роном Бёрклом стали основными владельцами «Питтсбурга» в 1999 году, а в 2021-м продали контрольный пакет акций.

«Из источников стало известно, что группа в составе Рона Бёркла, Марио Лемье и Дэвида Морхауса изучает возможность выкупа «Пингвинз» у Fenway Sports. Бёркл и Лемье продали «Пингвинз» компании Fenway в 2021 году. Fenway хочет продать часть акций. Будет интересно посмотреть, к чему это приведёт», — написал Лебрюн в соцсети.

С Лемье в качестве владельца «Пингвинз» трижды выиграли Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

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