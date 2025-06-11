Нападающий «Локомотива» Егор Сурин привёз Кубок Гагарина в родной Воронеж. 18-летний воспитанник воронежского хоккея побывал с трофеем в управлении Юго-Восточной железной дороги, в Благовещенском соборе и посетил дворец спорта, где встретил своих первых тренеров и болельщиков «Бурана».

«Спасибо Воронежу за тёплый приём! Очень рад был всех видеть. Вы тоже частичка этой победы! Первые тренеры — это отдельная любовь! Спасибо за поддержку и ваш труд! На протяжении всего это пути к кубку всегда были на связи и придавали отдельный импульс и мотивацию в тяжёлые дни! Спасибо! Дальше — больше! Вместе до конца!» — написал Сурин в своём телеграм-канале.

Фото: личный архив Сурина

Фото: личный архив Сурина

Кубок Гагарина не первый раз оказывается в Воронеже. В 2022 и 2023 годах его привозил в город игрок московского ЦСКА Владислав Провольнев.