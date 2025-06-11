Ноблох высказался об игре «Эдмонтона» в большинстве в финальной серии Кубка Стэнли

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался об игре в большинстве в финале Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». «Ойлерз» реализовали лишь 3 из 16 попыток большинства в финальной серии (18,8% реализации).

«Если посмотреть на наш процент реализации большинства, то он не такой, как обычно, и не такой, к которому мы привыкли, но в регулярном чемпионате всегда были моменты, когда мы испытывали проблемы с реализацией большинства в пяти или 10 играх подряд. Было бы здорово забить больше голов в большинстве, конечно, я думаю, что у нас ещё будут возможности, и мы должны быть готовы использовать их», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Ойлерз» заняли второе место по реализации большинства в плей-офф (29,3%), а в этом сезоне до финала Кубка Стэнли их результативность составляла 30% (12 из 40 реализованных попыток).

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.