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Ноблох высказался об игре «Эдмонтона» в большинстве в финальной серии Кубка Стэнли

Ноблох высказался об игре «Эдмонтона» в большинстве в финальной серии Кубка Стэнли
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался об игре в большинстве в финале Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». «Ойлерз» реализовали лишь 3 из 16 попыток большинства в финальной серии (18,8% реализации).

«Если посмотреть на наш процент реализации большинства, то он не такой, как обычно, и не такой, к которому мы привыкли, но в регулярном чемпионате всегда были моменты, когда мы испытывали проблемы с реализацией большинства в пяти или 10 играх подряд. Было бы здорово забить больше голов в большинстве, конечно, я думаю, что у нас ещё будут возможности, и мы должны быть готовы использовать их», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Ойлерз» заняли второе место по реализации большинства в плей-офф (29,3%), а в этом сезоне до финала Кубка Стэнли их результативность составляла 30% (12 из 40 реализованных попыток).

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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