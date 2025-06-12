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«Фантазии нас уже не удивляют». Агентство Winners – о будущем Никиты Гусева

«Фантазии нас уже не удивляют». Агентство Winners – о будущем Никиты Гусева
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Хоккейное агентство Winners Hockey Agency выступило с заявлением о ситуации вокруг нападающего «Динамо» Никиты Гусева.

«Фантазии отдельных «фантазеров» нас уже не удивляют. По поводу заявлений о будущем Никиты Гусева: мы только приступили к переговорам с клубом, никаких деталей — ни по сроку, ни по условиям, ни по сумме — на данный момент не обсуждалось», — написала пресс-служба Winners в своём посте в телеграм-канале.

Гусев перешёл в «Динамо» в 2023 году из СКА. В прошедшем сезоне 32-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ. На его счету 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 29 голов и сделал 40 результативных передач.

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