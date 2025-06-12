Александр Барков сравнил Сергея Бобровского с Яромиром Ягром

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о российском голкипере Сергее Бобровском, сравнив его с легендарным форвардом Яромиром Ягром.

«Честно, они очень похожи. У каждого свой план, и они точно знают, что им нужно делать. Когда ты рядом с такими, как Ягр и Бобровский, а мне повезло быть рядом — ты учишься, просто наблюдая. Тебе не нужно делать то же самое, но ты начинаешь думать: «А что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?» Это заставляет расти», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

Яромир дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). В составе сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).