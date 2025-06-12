Тренер «Флориды»: уверен, были моменты, когда Бобровскому приходилось сильно верить в себя

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о российском голкипере Сергее Бобровском.

«Если бы я мог хоть как-то присвоить себе заслуги, я бы чувствовал себя прекрасно. Но это скорее доказательство веры в то, что если ты делаешь всё правильно и стремишься к совершенству, несмотря на отсутствие гарантий — ты добьёшься своего. Он никогда не сворачивал с пути.

С самого начала тренировочного лагеря он просто делал свою работу. И я уверен, бывали моменты, когда ему приходилось очень сильно верить в себя, чтобы продолжать. Поэтому его успех — это настоящая награда за труд», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Бобровский за первые три игры финальной серии плей-офф НХЛ записал на свой счёт 116 сейвов, что является повторением второго результата в истории Кубка Стэнли. В 1998 году столько же спасений совершил Олаф Колциг.